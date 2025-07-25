Глоток чего-то свежего

Совладелец российского подразделения IT-холдинга «Яндекс» и бывшего игрового дивизиона Mail.ru Александр Чачава стал собственником 27,7% Ozon (MOEX: OZON). Акции достались бизнесмену от группы «Восток Инвестиции», получившей в свою очередь эти бумаги от Baring Vostok Майкла Калви. В свое время этот инвестфонд заплатил за контрольный пакет маркетплейса $3 млн, а «Восток Инвестиции» продала его почти за 38 млрд руб., или около $478 млн по текущему курсу. С момента IPO Ozon в 2020 году его бизнес вырос в 36 раз, и по итогам 2024 года оборот товаров, реализованных через маркетплейс, достиг 2,9 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Чачава

Фото: Личный архив Александра Чачавы Александр Чачава

Фото: Личный архив Александра Чачавы

Ozon 25 июля официально сообщил, что 27,7% акций компании получил Александр Чачава, основатель венчурного фонда LETA Capital и «один из самых опытных в России инвесторов в технологический сектор». Еще один крупный акционер Ozon — АФК «Система» Владимира Евтушенкова (31,8%). Оставшиеся 40,5% находятся в свободном обращении.

При этом ни у одного из акционеров нет единоличного контроля, все важные решения по-прежнему принимает совет директоров (СД), что, по мнению гендиректора Atomic Capital Александра Зайцева, «обеспечивает преемственность и защиту интересов миноритариев». Эксперт предполагает, что новый инвестор будет участвовать в стратегическом управлении через этот совет без вмешательства в операционную деятельность.

Если Александр Чачава займет активную позицию в корпоративной стратегии, то, не исключает независимый эксперт FMCG Инна Гольфанд, «возможны ускоренные инвестиции в логистику, расширение финтех-услуг и усиление монетизации сервисов». В Ozon уточнили, что господин Чачава, как и АФК «Система», вправе назначить в СД по трех своих представителей или меньше, оставшиеся места занимают независимые и неисполнительные директора.

Александр Чачава в сентябре 2022 года приобрел 100% игрового бизнеса VK — My.Games (ранее входившего в Mail.ru Group) за $642 млн. В феврале 2024 года структуры бизнесмена вместе с партнерами вошли в число покупателей российского бизнеса «Яндекса», заплатив Yandex N.V. около 475 млрд руб. (около $5,3 млрд по курсу на дату сделки). Он стал соучредителем новой бизнес-структуры, владеющей российским сегментом «Яндекса». Кроме того, созданный им LETA Capital управляет двумя фондами с активами на общую сумму $65 млн.

Александр Чачава получил 27,7% Ozon, которые ранее были у группы «Восток Инвестиции», уточнил представитель маркетплейса.

Бизнесмену перешла эта доля после покупки всего АО «О23», на балансе которой «Восток Инвестиции» держала акции маркетплейса. Господин Чачава не ответил на звонок “Ъ”, в «Восток Инвестициях» не стали комментировать сделку.

Группа «Восток Инвестиции» создана российской командой западного инвестфонда Baring Vostok во главе с Еленой Ивашенцевой. Ей перешли российские активы Baring Vostok, в том числе акции Ozon: они были консолидированы через «Кенигсберг Инвестментс». За Baring Vostok сохранились зарубежные активы.

Еще в апреле 2025 года «Восток Инвестиции» сообщила, что продала 27,7% акции Ozon за 38,2 млрд руб. неназванному покупателю. Тогда в компании лишь уточнили, что контрагент не находится под западными санкциями. Для сравнения: в 2000 году, спустя год после основания Ozon, Baring Vostok заплатил за контрольный пакет компании $3 млн.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что «Восток Инвестиции» продала акции Ozon еще в конце 2024 года с дисконтом. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает рыночную стоимость 27,7% акций маркетплейса примерно в 218 млрд руб. с учетом его текущей капитализации в 788 млрд руб. В целом, по словам Инны Гольфанд, сделка говорит о том, что у компании есть долгосрочный потенциал развития. Несмотря на чистый убыток за 2024 год в размере 59 млрд руб., маркетплейс, заключает эксперт, пытается двигаться к прибыльности.

С момента IPO в 2020 году бизнес Ozon вырос в 36 раз, подсчитали аналитики Альфа-банка. По их данным, если в 2019 году показатель GMV (оборот товаров, реализованных через онлайн-площадку) составлял 81 млрд руб., то к концу 2024 года — 2,9 трлн руб. Выручка компании за пять лет выросла в 10,2 раза, до 615,7 млрд руб. по итогам 2024 года. Сейчас Ozon — один из самых быстрорастущих игроков российской IT-индустрии, даже несмотря на некоторое замедление темпов роста, наметившееся в 2025 году во всей российской индустрии e-commerce, резюмируют аналитики. Они добавляют, что компания с конца 2023 года «вошла в зону стабильно положительной EBITDA». В 2024 году этот показатель у Ozon составил 40 млрд руб., в 2025 году ожидается 70–90 млрд руб., из которых 32 млрд руб. уже заработано за первый квартал, уточняют в Альфа-банке.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова, Алексей Жабин