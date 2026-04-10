В Сипайлово из-за ветра обвалилась часть облицовки высотных домов

В микрорайоне Сипайлово из-за сильного шквалистого ветра обвалилась облицовка с фасадов двух многоквартирных домов на Набережной реки Уфы. Об этом рассказал глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

Инциденты привели к повреждению трех автомобилей, раненых нет. «Территория вокруг домов оперативно ограждена, доступ в опасную зону закрыт»,— написал господин Тарасов, попросивший владельцев автомобилей, припаркованных рядом с домами, оперативно убрать машины для работы аварийных служб.

Ранее в управлении гражданской защиты Уфы рассказали о семи обращениях из-за падения деревьев на машины и провода. Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев позднее заявил о 14 случаях падения деревьев.

Идэль Гумеров