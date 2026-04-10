В Уфе за полдня на провода и машины упало несколько деревьев

В первую половину дня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило семь обращений о падении деревьев на электрические провода и автомобили, сообщает городское управление гражданской защиты.

Управление призывает уфимцев и гостей города быть более бдительными и иметь в виду, что из-за непогоды и усиления ветра вероятность падения деревьев повышается.

Телеканал UTV сообщил о падении ели на площадь перед главным корпусом Башкирского государственного педагогического университета. По данным издания Ufa1, ель также упала на улице Пушкина.

Идэль Гумеров