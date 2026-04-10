Умер бывший руководитель Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев

Как стало известно «Ъ», 9 апреля на 82-ом году жизни умер бывший руководитель Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерий Рухледев.

Валерий Рухлядев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Валерий Рухлядев

26 марта апелляционная инстанция Мосгорсуда в ходе рассмотрения жалоб защиты на приговор бывшим руководителям и сотрудникам ВОГ выделила уголовное дело Рухледева в отдельное производство и приостановила его. Поводом послужило состояние здоровья фигуранта.

Валерию Рухледеву стало плохо на первом заседании суда апелляционной инстанции, которое состоялось 23 марта. Он участвовал в слушании по видео-конференц-связи (ВКС) из СИЗО-1 («Матросская Тишина»). Как установили медики, причиной стали гипертонический криз, а также проблемы с кардиостимулятором. Тогда его перевели из СИЗО в гражданскую больницу.

Ранее судмедэкспертиза диагностировала у Валерия Рухледева органическое расстройство личности и поведения, вызванное многократными травмами головы — в молодости он успешно занимался дзюдо и самбо и даже стал единственным в России человеком, получившим от Международного олимпийского комитета звание «Олимпиец ХХ века».

В декабре 2025 года Пресненский райсуд столицы приговорил господина Рухледева к 12 годам колонии. Уголовное дело было связано с продажей объектов ВОГ в восьми регионах России по заведомо заниженной цене. Ущерб составил 267 млн руб. Кроме того, говорилось в деле, были похищены 32 млн руб., выделенные в рамках госпрограммы «Доступная среда» на трудоустройство и переобучение инвалидов.

Ефим Брянцев