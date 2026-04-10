Экс-главе челябинского Роспотребнадзора и его сыну продлили срок в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолию Семенову и его младшему сыну Алексею Семенову, сообщает пресс-служба суда. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Отец с сыном пробудут в СИЗО еще два месяца, до 12 июня.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 13 февраля стало известно о задержании Анатолия Семенова сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, во время проведения плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области господин Семенов лоббировал интересы компаний, которыми фактически владели и руководили его родственники. По данным СМИ, Анатолий Семенов также способствовал трудоустройству двух сыновей на Челябинский электрометаллургический комбинат, но фактически они там не работали.

В марте 2026 года Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества стоимостью более 400 млн руб., принадлежащего Анатолию Семенову, членам его семьи и окружению.

Виталина Ярховска