Умерла почетный профессор Гнесинки Наталья Андрианова

Почетный профессор Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных, педагог по вокалу Наталья Андрианова умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора академии Александра Рыжинского.

Как рассказал господин Рыжинский, профессор скончалась 8 апреля. Причиной стала продолжительная болезнь. «Очень многие из тех, кто сегодня представляют известную часть нашей эстрады, — это ее ученики, — отметил ректор РАМ. — Она большой человек и удивительный педагог».

Один из ее учеников, заслуженный артист России Сергей Куприк, сообщил в разговоре с МК, что Наталья Андрианова скончалась из-за осложнения пневмонии, которая у нее возникала в последние годы после перенесенного ковида. По словам артиста, он с супругой навещал педагога в больнице несколько дней назад.

Наталья Андрианова родилась 19 марта 1940 года. До 2005 года она возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады в РАМ. Более 20 учеников Натальи Андриановой стали лауреатами международных конкурсов. Среди них — Полина Гагарина, Анжелика Варум, Линда, Жасмин, Стас Пьеха, Сергей Пенкин, Нина Шацкая и многие другие.