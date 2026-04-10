Историческое здание в Курской области хотят изъять у собственника через суд

В управлении по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) Курской области сообщили, что ведомство обратилось в суд с требованием об изъятии из собственности владельца ОКН «Дом жилой, XIX–XX вв.» и земельного участка по адресу: Обоянь, улица Дзержинского, 37. Причиной назвали неисполнение обязательств по сохранению памятника архитектуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление по государственной охране ОКН Курской области Фото: Управление по государственной охране ОКН Курской области

Как уточнили в управлении, собственник объекта добровольно взял на себя обязательства в течение девяти месяцев получить задание на проведение работ по сохранению ОКН, разработать и согласовать проектную документацию. Мировое соглашение сторон утвердил Обоянский районный суд 7 мая 2025 года. По данным ведомства, к апрелю 2026 года обязательства исполнены не были, задание не получено, и проектная документация отсутствует. Кроме того, на объекте проводились незаконные ремонтные работы — возведена пристройка из пеноблоков, изменена стропильная система, заменена кровля.

По информации картотеки суда, собственником здания является Игорь Абрамов. Информация подтверждается документом «О недопущении проведения работ, связанных с содержанием объекта культурного наследия», опубликованным на портале органов власти региона 7 апреля.

Строение на Дзержинского, 37 в Обояни знают как «Дом с ножницами». Строение было признано аварийным, после чего жителей дома расселили. В 2020 году в ветшавшем здании произошел пожар.

Денис Данилов