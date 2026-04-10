Главу Новотитаровского сельского поселения обвинили в должностных преступлениях

Следственный комитет предъявил обвинение главе Новотитаровского сельского поселения Краснодарского края в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при заключении фиктивных муниципальных контрактов на сумму свыше 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в марте 2025 года к главе поселения обратился руководитель коммерческой организации с предложением оформить работы по прокладке водопроводных сетей как выполненные за бюджетный счет. Водопроводные сети на участках улицы Аэродромной в станице Новотитаровской фактически были проложены в 2023 году за счет частного лица.

Желая создать образ успешного руководителя и освоить бюджетные средства муниципальной программы развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, глава поселения согласился на предложение. В период с марта по ноябрь 2025 года он заключил с организацией фиктивные контракты на проведение мнимых работ, которые были оплачены из бюджета на основании поддельных справок о стоимости.

В отношении руководителя коммерческой организации возбуждены уголовные дела о мошенничестве. По ходатайству следствия на его имущество наложен арест на сумму 15 млн руб.

Обвиняемый глава поселения заключен под стражу. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ и экономической безопасности ГУ МВД по краю.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых ведется сбор и закрепление доказательств, а также установление возможных других эпизодов противоправной деятельности.

Алина Зорина