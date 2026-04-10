Дорожные работы ограничат движение на юге КАД на 20 дней в мае

В мае на южном участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения из-за дорожных работ. С 1 по 20 мая на 65-м километре трассы полностью закроют съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае на южном участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ограничения связаны с заменой деформационного шва.

Кроме того, на КАД продолжают действовать и другие ограничения. До 11 апреля закрыта четвертая полоса на внутреннем кольце между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной. До 1 сентября перекрыты съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на внешнее кольцо, а также полностью закрыто движение по внешнему кольцу на участке между ЗСД и Приморским шоссе.

Матвей Николаев