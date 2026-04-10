В Ейске квартиры подорожали до 109,6 тысячи рублей за квадратный метр

Средняя стоимость квартир в Ейске к марту 2026 года достигла 109,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за год более чем на 5 тыс. руб., в то время как цены на частные дома снизились до 9,5 млн руб. за объект. Об этом свидетельствуют данные экспертов Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

На вторичном рынке квартир в Ейске наблюдается умеренно восходящая тенденция. В начале апреля 2025 года средняя стоимость составляла 103,8 тыс. руб. за кв. м. В течение весны показатель колебался в диапазоне 101,4–102,8 тыс. руб., к началу июня составлял 101,7 тыс. руб. за кв. м.

По данным аналитиков, в июле стоимость находилась на уровне 102,6 тыс. руб., к августу выросла до 104,1–104,5 тыс. руб. за кв. м. В сентябре цены продолжили рост до 105,7 тыс. руб., к концу месяца достигли 106,6 тыс. руб. за кв. м.

Осенью рынок показал дальнейшее укрепление. В октябре значения находились в диапазоне 108,0–108,9 тыс. руб., в ноябре — 106,2–106,6 тыс. руб. за кв. м. К декабрю показатель вырос до 108,1 тыс. руб.

В начале 2026 года рост продолжился. В январе цены достигли 108,8–109,6 тыс. руб., в феврале находились в диапазоне 109,4–109,9 тыс. руб., а на 10 марта составили 109,6 тыс. руб. за кв. м.

Аналитики отмечают, что сегмент частных домов демонстрирует более волатильную динамику. В апреле 2025 года средняя стоимость составляла 9,0 млн руб. за объект. В мае показатель колебался в диапазоне 8,2–10,5 млн руб., к июню достиг 10,5 млн руб.

Летом цены на дома снижались. В июле стоимость находилась на уровне 9,1–9,4 млн руб., в августе — 7,7–8,6 млн руб. за объект. К сентябрю показатель опустился до 7,7–8,2 млн руб., что стало минимальными значениями за рассматриваемый период.

Осенью рынок перешел к резкому росту. В октябре цены выросли до 9,2–9,8 млн руб., в ноябре достигли 21,2–23,7 млн руб. за объект. В декабре значения оставались высокими — около 20,0–20,2 млн руб.

В начале 2026 года сохранялась высокая волатильность. В январе стоимость находилась на уровне 20,3–20,6 млн руб., однако к февралю резко снизилась до 10,7 млн руб., а затем до 9,7 млн руб. На 10 марта средняя цена составила 9,5 млн руб. за объект.

«Рынок Ейска развивается неравномерно. Квартиры показывают плавный рост, в то время как частные дома демонстрируют резкие колебания стоимости в зависимости от периода»,— отметил генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков.

Тенденции формируются под влиянием сезонных факторов и изменений структуры предложения, что особенно заметно в сегменте загородной недвижимости.

Алина Зорина