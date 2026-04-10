Песков: Дмитриев не ведет переговоры по урегулированию на Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев не ведет переговоры с США по урегулированию на Украине, поскольку он работает с группой по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Reuters сообщало, что господин Дмитриев находится в США с рабочим визитом. По данным агентства, глава РФПИ участвует в переговорах с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

«Да, я могу подтвердить этот визит… Кирилл Дмитриев не ведет переговоры по урегулированию (на Украине.–“Ъ”)», — сказал господин Песков на брифинге. Он напомнил, что спецпосланник возглавляет группу по экономическим вопросам и работает в рамках этой группы.