HH.ru: на Среднем Урале список дефицитных профессий сократился почти в три раза

В Свердловской области зафиксировано значительное сокращение списка дефицитных профессий в начале 2026 года, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. Количество таких специальностей уменьшилось в 2,8 раза — с 45 до 16.

По итогам первого квартала дефицит сохраняется в 16 из 174 профессий, по которым работодатели размещали вакансии. В первую очередь не хватает медработников — врачей (1,1 резюме на вакансию), главврачей (1,9), а также фармацевтов-провизоров (2,5). Также регистрируется недостаток специалистов рабочих специальностей: дворников (1,5), поваров (2,2), слесарей(2,6), продавцов-консультантов (2,7), инженеров ПНР (2,8), администраторов магазина (3), токарей (3,4), сварщиков (3,6), автослесарей, маляров (по 3,9), заведующих аптекой, электромонтажников, мерчандайзеров (по 3,5).

Из перечня дефицитных ролей выбыли товароведы, машинисты, геологи, уборщики, ветеринарные врачи, прорабы, архитекторы и монтажники, так как теперь этих специалистов достаточно для покрытия потребностей региональных работодателей.

Наибольшая конкуренция за рабочие места наблюдается в творческих и массовых профессиях. На одну вакансию руководителя филиала приходится 61,1 резюме, менеджеров по работе с партнерами — 40, операторов ПК — 38,5, дизайнеров — 37,3. Высокая конкуренция наблюдается среди дизайнерок (37,3), офис-менеджеров (35,3), аналитиков (34,2), руководителей проектов (33,5), SMM-специалистов (32,7), кассиров-операционистов (32,6); менеджеров/руководителей АХО (31,3).

В топ-10 наиболее востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры, врачи, повара, водители, слесари, разнорабочие, курьеры и бухгалтеры. Жители региона чаще всего ищут работу в сферах продаж, администрирования, упаковки, обслуживания и бухгалтерии.

Ирина Пичурина