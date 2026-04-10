Предприниматель Алексей Батагов представил Кубань на Форуме династий в Президентской академии

Участие Алексея Александровича Батагова подчеркнуло роль Краснодарского края как региона с сильными винодельческими и предпринимательскими традициями.

Фото: Батагов Алексей Александрович, III Форум семейных династий России

В Москве на площадке Президентской академии состоялся III Форум семейных династий России — федеральное событие, посвященное преемственности поколений, сохранению трудовых традиций и роли семейных профессиональных династий в развитии страны. Форум прошел под девизом «Объединяя регионы, строим мосты поколений» и собрал представителей органов власти, образовательного сообщества, известных российских династий и общественных деятелей из разных регионов страны.

Кубань на форуме представил Алексей Александрович Батагов — предприниматель, потомственный винодел, представитель профессиональной династии Кубани, эксперт в области развития бизнеса и создания устойчивых управленческих систем в регионах России. Его участие в федеральной площадке отразило сразу несколько важных смысловых линий: преемственность профессиональной традиции, связь с виноделием как частью сельского хозяйства и производственной культуры Краснодарского края, а также современную роль человека, работающего с развитием бизнеса в межрегиональной повестке страны.

Форум собрал представителей Министерства образования и науки России, депутатов Государственной думы, руководство Президентской академии, преподавателей и студентов. Среди почетных гостей — первый в мире потомственный космонавт, Герой России Сергей Волков, дочь маршала Победы Наталия Конева, журналист и член Общественно-экспертного совета по правам ребенка при Президенте России Полина Цветкова, Герои России Илья Споняков и Иван Болдырев, а также представители известных российских трудовых династий. По данным организаторов, в торжественной церемонии приняли участие более 200 человек.

Для Краснодарского края участие в такой федеральной повестке стало еще одним подтверждением его устойчивой роли как региона, где сильны трудовые, сельскохозяйственные, производственные и винодельческие традиции. Преемственность профессионального опыта и династийный характер труда остаются важной частью идентичности Кубани.

Алексей Батагов — выпускник Кубанского государственного технологического университета, потомственный винодел в третьем поколении, награжденный юбилейной медалью «100-летие со дня рождения Лауреата Ленинской премии А. А. Мержаниана» за большой личный вклад в развитие отрасли виноградарства и виноделия.

На форуме Алексей Батагов представлял не только винодельческую династию Краснодарского края, но и современный образ регионального предпринимателя — человека, который опирается на профессиональное наследие и при этом масштабирует работающие решения в разных субъектах Российской Федерации.