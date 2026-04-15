Код долголетия

По решению ректора Петра Глыбочко в Сеченовском университете создается Институт превентивной медицины. Новая структура объединит фундаментальные исследования механизмов старения, разработку инновационных диагностических систем, передовые методы лечения возраст-ассоциированных заболеваний, а также образовательные программы для врачей и всех, кто хочет научиться управлять своим здоровьем.

Фото: Предоставлено Сеченовским университетом В Клиническом центре наук о здоровье разрабатывают технологии лечения для самых сложных пациентов

Почему сегодня университет делает ставку именно на это направление, какие научные и клинические разработки уже созданы и как выстраивается целостная система превентивной медицины — в нашем материале.

Глобальный вызов и стратегия университета

Старость долгое время считалась приговором. Даже здоровый организм постепенно изнашивается, ломается, и с этим ничего нельзя сделать — так считали еще недавно. Сегодня наука доказала: старение — это активный биологический процесс накопления повреждений на уровне ДНК, белков и клеточных структур, который можно замедлять.

Проблема в том, что успехи, достигнутые медициной за последние десятилетия, создали новую реальность. По данным Росстата, сегодня 35,6 млн россиян — почти каждый четвертый — старше 60 лет. К 2046 году эта доля превысит 30%. Мы научились лечить инфаркты, побеждать инфекции, заменять суставы. Но главный вызов остался: мы продлеваем жизнь, но не всегда сохраняем ее качество.

Этот вызов осознан на самом высоком уровне. Национальные проекты «Новые технологии сбережения здоровья» и «Продолжительная и активная жизнь» ставят задачу кардинального усиления профилактического звена. «Национальная цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни, но ключевой показатель — не просто годы, а годы здоровой жизни»,— подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенной коллегии Минздрава в феврале 2026 года. И здесь Сеченовский университет оказался на острие перемен. Переход от медицины, реагирующей на уже возникшие болезни, к медицине, которая управляет здоровьем человека на протяжении всей жизни, закреплен в программе развития университета до 2030 года. И Институт превентивной медицины — один из важных элементов этой стратегии.

Стратегия двух векторов

Смена парадигмы, которую последовательно реализует Первый МГМУ, строится на двух взаимодополняющих стратегиях. Первая — развитие классической превентивной медицины: разработка тест-систем для раннего выявления онкологических, кардиологических, ревматических, нейродегенеративных и других заболеваний, создание носимых и иных устройств для диагностики заболеваний по уровню метаболитов и биомаркеров в крови или выдыхаемом воздухе, создание ИИ-помощников для врачей и т. д. Это стратегия раннего выявления уже появившихся заболеваний — обнаружить первые неполадки и скорректировать их на начальной стадии. В мировом масштабе эта стратегия уже принесла впечатляющие результаты: за последние 50 лет средняя продолжительность жизни в развитых странах выросла с 65–70 до 80–85 лет.

Вторая стратегия — фундаментальное воздействие на причины старения. Вместо того чтобы лечить гипертонию, диабет, рак и деменцию по отдельности, ученые ищут способы замедлить процесс, лежащий в основе всех этих болезней. Это стратегия изменения самой архитектуры старения: сделать так, чтобы организм не «ветшал» слишком быстро. Ее цель — сдвинуть биологический предел продолжительности жизни, который сегодня оценивается в 120–125 лет.

«Нужно действовать в двух направлениях,— считает проректор по международной деятельности Сеченовского университета Михаил Бровко.— С одной стороны, максимально отсрочить наступление возраст-ассоциированных заболеваний. С другой — модифицировать образ жизни, проводить комплексные мероприятия, чтобы связанное с возрастом заболевание наступило как можно позже».

Фундаментальная наука: от клетки до генома

В 2013 году международная группа ученых опубликовала концепцию девяти признаков старения, а в 2023-м — уже 12. Это геномная нестабильность, укорочение теломер, клеточное старение (сенесценция), дисбиоз микробиома, хроническое воспаление и другие. Понимание этих механизмов — ключ к созданию методов терапии, способных замедлять старение, а не просто лечить его отдельные проявления.

Сеченовский университет ведет исследования по многим из этих направлений. К примеру, ученые кафедры анатомии и гистологии человека Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского выяснили, что белок теплового шока HSP70 может защищать нейроны при нейродегенеративных заболеваниях. В серии исследований, опубликованных в ведущих международных журналах, они подтвердили нейропротективный эффект HSP70 при таких заболеваниях, как боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Полученные результаты открывают новые возможности для разработки препаратов, направленных на защиту мозга на молекулярном уровне.

В Клинике нервных болезней им. А. Я. Кожевникова разработана технология диагностики болезни Альцгеймера по маркерам в спинномозговой жидкости — метод, позволяющий выявить заболевание на стадии, когда еще можно замедлить его развитие. На кафедре нервных болезней выделены траектории старения мозга, открывающие возможность прогнозировать когнитивные нарушения задолго до появления первых симптомов.

Помимо клеточных механизмов в университете изучают генетические и иммунные факторы долголетия. В Центре математического моделирования анализируют, как с возрастом меняется концентрация различных типов Т-лимфоцитов — клеток противоопухолевого иммунитета. Это позволит точнее диагностировать иммунодефицитные состояния у пожилых и создавать препараты, учитывающие возрастные особенности иммунного ответа.

С помощью технологии CRISPR/Cas9 ученые лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств разработали систему доставки генетических редакторов, способную полностью удалять вирус гепатита B. Технология универсальна: ее можно настраивать для исправления генетических мутаций, подавления других инфекций или уничтожения опухолей. В лаборатории молекулярной вирусологии создают технологию доставки здоровых копий «сломанных» генов для лечения синдрома Ашера (потеря слуха и зрения) и исследуют онколитические вирусы, избирательно уничтожающие раковые клетки.

Фото: Предоставлено Сеченовским университетом Поиск молекулярных механизмов старения — ключ к созданию терапий, способных продлевать здоровую жизнь человека

Критически важная разработка — технология биокамуфляжа вирусных векторов. Существующие генотерапевтические препараты на основе аденоассоциированных вирусов можно вводить только один раз: иммунная система «запоминает» вирус, и при повторном применении препарат нейтрализуется. Новая технология экранирует вектор клеточными мембранами, делая его «невидимым» для антител, но сохраняя способность доставлять терапевтический ген в целевые клетки. Это открывает путь к многократному применению генной терапии при хронических наследственных заболеваниях. Университет также вошел в Центр развития мРНК-технологий — для создания вакцин и лекарств нового поколения.

Все эти исследования объединяет одна цель — воздействовать на причины заболеваний на молекулярном уровне.

Метаболическое здоровье и новые диагностические системы

Одно из наиболее перспективных направлений современной науки — изучение метаболома человека. Метаболом, то есть совокупность всех низкомолекулярных соединений в организме, отражает его состояние в режиме реального времени. Именно здесь, на уровне метаболитов, фиксируются самые ранние изменения, которые предшествуют любым клиническим симптомам. Понимание метаболомных профилей открывает путь к персонализированной профилактике, когда врач видит не уже случившуюся болезнь, а ее предвестники.

В Сеченовском университете это направление развивается системно. В 2026 году здесь создан Институт метаболического здоровья под руководством академика Владимира Ивашкина. Его цель — внедрение в практическое здравоохранение инновационных технологий персонифицированной терапии, основанных на работе с микробиотой и метаболомом человека. Исследования, в частности, показывают: изолированная инсулиновая резистентность — предвестник диабета — нарушает энергетический обмен нейронов, способствуя развитию болезни Альцгеймера. Это значит, что коррекция метаболических нарушений может стать ключом к профилактике нейродегенераций.

В январе 2026 года в университете была открыта кафедра эндокринологии и метаболического здоровья. Здесь изучают роль микробиоты в ожирении, связь нарушений сна с инсулинорезистентностью и влияние физической активности на «сигнальные» молекулы — миокины и остеокины.

Важнейшая разработка сеченовских ученых, которая сыграет важную роль в системе предупреждения и раннего выявления заболеваний,— система «Метабоскан», первый в России метаболомный скрининг. Анализируя около 280 метаболитов в крови, она с точностью выше 94% предсказывает риски пяти групп хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, метаболических и других возраст-ассоциированных патологий.

Это не просто набор анализов. «Метабоскан» дает панорамный снимок метаболического здоровья, позволяя увидеть скрытые нарушения обмена веществ, которые годами остаются незамеченными, но постепенно подтачивают организм. В отличие от стандартной биохимии, которая фиксирует уже случившиеся отклонения, метаболомный скрининг выявляет риски на стадии, когда их еще можно скорректировать.

Фото: Предоставлено Сеченовским университетом Система «Метабоскан» дает панорамный снимок метаболического здоровья, позволяя увидеть скрытые нарушения обмена веществ, которые годами остаются незамеченными

«Метаболом отражает динамику процессов в организме гораздо раньше, чем появляются клинические симптомы,— отмечает директор Центра биофармацевтического анализа и метаболомных исследований Светлана Апполонова.— Изучая изменения концентраций метаболитов, мы можем увидеть нарушения регуляции обменных путей на самых ранних стадиях. Однако главное — это возможность выстраивать персональный “коридор здоровья” человека и прогнозировать отклонения задолго до того, как они приведут к заболеванию».

В марте 2026 года «Метабоскан» включен в программы ДМС (соглашение с «АльфаСтрахованием») — первый шаг к широкому внедрению платформы в практическое здравоохранение.

Клиническая практика: помощь самым сложным пациентам

С возрастом болезни накапливаются. После 70 лет у человека нередко диагностируют пять и более заболеваний — это коморбидность, главный вызов современной гериатрии. Сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, остеоартроз, когнитивные нарушения — они сосуществуют, взаимодействуют и взаимно отягощают друг друга. Стандартные протоколы рассчитаны на «чистые» случаи, поэтому пациентам с множественной патологией зачастую отказывают в высокотехнологичной помощи: слишком высоки риски, слишком сложно прогнозировать взаимодействие лекарств, слишком трудно подобрать стратегию, которая не навредит.

В Клиническом центре наук о здоровье разрабатывают технологии лечения для самых сложных пациентов. В Научно-практическом центре кардиоангиологии 84-летнему пациенту с аневризмой аорты, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью провели эндоваскулярное протезирование, хотя в других клиниках отказывали из-за высоких рисков. В Клинике факультетской хирургии им. Н. Н. Бурденко помогли пациенту с множественными метастазами колоректального рака в печень и легкие, которому отказали в трех федеральных центрах. В Институте кластерной онкологии внедрена технология «2 в 1» — два высокотехнологичных лечения за одну госпитализацию, а также оперируют неоперабельный рак — например, опухоль щитовидной железы, врастающую в трахею и пищевод.

За каждым из этих направлений стоят команды, которые годами оттачивали свои технологии лечения, продлевая жизнь даже самым «сложным» пациентам.

Цифровые инструменты: от больших данных к управлению здоровьем

Использование больших данных и искусственного интеллекта — одно из самых перспективных направлений в медицине долголетия. Огромный массив клинической информации, накопленный Сеченовским университетом, позволяет анализировать траектории старения и создавать интеллектуальные системы поддержки врачебных решений. Для этого создан Институт цифрового биодизайна и искусственного интеллекта в медицине.

Главная задача — научить ИИ работать на опережение. Вместо того чтобы ждать, пока болезнь проявит себя клинически, нейросети учатся распознавать ее первые сигналы. Большая языковая модель, созданная учеными университета в 2025 году для диагностики пульмонологических патологий (та самая, что победила Yandex GPT и GigaChat в конкурсе медицинских ИИ-моделей), сейчас обучается работать с заболеваниями, которые чаще всего развиваются с возрастом: онкологическими, гастроэнтерологическими, гинекологическими. Благодаря технологиям машинного обучения на базе Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология» создается референсный центр, который сможет удаленно помогать врачам диагностировать опасные болезни легких с точностью выше 94% — это напрямую работает на стратегию раннего выявления возраст-ассоциированных заболеваний.

Благодаря возможностям ИИ аналогичные подходы развиваются в онкологии, неврологии, гастроэнтерологии, где нейросети анализируют снимки, биопсийный материал и данные лабораторных исследований.

Образование: от нового мышления к новой практике

Стратегия перехода к превентивной медицине начинается с изменения подходов к обучению. Ректор Петр Глыбочко подчеркивает: «Современный врач должен не только лечить, но и обладать исследовательским мышлением, понимать технологии, работать с большими данными и искусственным интеллектом. Это уже не просто пожелание, а требование времени».

Открытый в 2026 году Институт метаболического здоровья — это не только научный, но и образовательный центр, где студенты, ординаторы и аспиранты учатся работать с новыми диагностическими системами. Формируемый Институт превентивной медицины сосредоточится на подготовке врачей, способных выстраивать долгосрочные стратегии сохранения здоровья.

Фото: Предоставлено Сеченовским университетом Институт метаболического здоровья (рук. В.Т. Ивашкин) займется разработкой инновационных технологий персонифицированной терапии, основанных на работе с микробиотой и метаболомом человека

Параллельно университет выстраивает систему просвещения для всех желающих. Программы «Биохакинг» и «Нутрициология» (совместно со Skillbox) уже освоили сотни слушателей: врачи, специалисты по профилактической медицине и люди без медицинского образования. Их учат разбираться в биохимических анализах, корректировать рацион, использовать нутриенты для профилактики возрастных изменений. Университет также ведет программы в рамках «Московского долголетия», помогая людям старшего возраста сохранять активность и качество жизни.

По мнению директора Института профессионального образования Евгении Ших, главная задача ученых — дать людям знания и инструменты управления здоровьем, «а выбор, как ими пользоваться, остается за каждым». Без личной ответственности, без понимания, зачем мне это нужно, никакие внешние условия не сработают.

Целостная система превентивной медицины

Петр Глыбочко, объясняя необходимость создания Института превентивной медицины, говорит: «Долголетие начинается не в старости. Оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни. Жизнь длиною 120 лет — глобальная цель российского здравоохранения, и Сеченовский университет движется к ней с помощью своих разработок».

В ближайшие годы Институт превентивной медицины должен стать точкой сборки всех этих направлений. Здесь будут создаваться новые образовательные программы для врачей, здесь будут разрабатываться и внедряться в клинику методы ранней диагностики, здесь будут проводить клинические испытания новых подходов к управлению старением.

Создание Института превентивной медицины — это ответ на главный вопрос XXI века, как сделать так, чтобы человек не просто жил дольше, а дольше оставался здоровым, активным и способным к самореализации. Университет формирует новую модель — от лечения болезней к управлению здоровьем. И эта модель становится стратегическим ориентиром не только для Сеченовского университета, но и для всей системы российского здравоохранения.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета