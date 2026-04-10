На Урале школу оштрафовали на 200 тыс. руб. после стрельбы ученика из пневматики

Школу №1 в поселке Зайково (Свердловская область) оштрафовали на 200 тыс. руб. после стрельбы ученика из пневматики, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Мировой судья судебного участка №5 Ирбитского судебного района признал МОУ «Зайковская средняя общеобразовательная школа №1» виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ. Юридическому лицу назначен штраф»,— говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 27 марта. 13-летний школьник пронес в школу пневматический пистолет и открыл стрельбу. В результате пострадали три человека — учитель, бухгалтер и ученица.

После происшествия Росгвардия провела проверку и выявила нарушения в обеспечении безопасности образовательного учреждения. По итогам был составлен протокол об административном правонарушении. Отмечается, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней.

