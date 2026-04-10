Шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате

Акция «Бессмертный полк» в 2026 году состоится в смешанном формате — часть мероприятий пройдет очно, часть — онлайн, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

«Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию "Бессмертный полк". Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн»,— сказал господин Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи (цитата по «Интерфаксу»).

В разные годы формат акции менялся: в 2020–2021 годах ее проводили онлайн из-за пандемии коронавируса, в 2022 году шествие вернулось на улицы, затем организаторы отказались от него в 2023 и 2024 годах. В 2025 году очные мероприятия прошли в 57 регионах, участие приняли около 7 млн человек.