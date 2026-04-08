Под Астраханью бродячие собаки покусали трехлетнюю девочку, ушедшую из детсада

В селе Черный Яр Астраханской области трехлетнюю девочку покусали бродячие собаки. Перед этим ребенок самостоятельно ушел из детского сада. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

В Черном Яру Астраханской области трехлетнего ребенка покусали бродячие собаки

В Черном Яру Астраханской области трехлетнего ребенка покусали бродячие собаки

Следствие полагает, что накануне, 7 апреля, воспитанница дошкольного учреждения 2023 года рождения осталась без присмотра воспитателя. Ребенок увидел, что на территории детского сада открыта калитка, вышел за забор и направился в расположенный рядом парк.

В сквере на девочку напали собаки. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с укушенными ранами туловища. После этого девочку направили в областную клиническую больницу Астрахани.

Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, а также лиц, обеспечивающих безопасность детей в дошкольном учреждении. Расследование уголовного дела контролирует руководитель регионального СУ СКР Ибрагим Могушков.

Марина Окорокова