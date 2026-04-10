На Кубани и в Крыму собрали 185,3 тысячи тонн загрязненного грунта и песка

С начала работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе специалистами в Краснодарском крае и Республике Крым очищено более 3,4 тыс. км береговой линии и собрано свыше 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев провел заседание комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крушением танкеров в Керченском проливе, на котором сообщили, что работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. Ведется контроль акватории Черного моря и прибрежных территорий Краснодарского края и Крыма. Космические снимки не показали подтвержденных пятен нефтепродуктов в районе аварии.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействована сводная группировка численностью 763 человека и 182 единицы техники.

Алина Зорина