Бывшего инспектора ДПС в Краснодаре осудили за взяточничество

Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего старшего инспектора ДПС Рашида Барчо виновным в получении взятки группой лиц по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, в ноябре 2024 года инспектор совместно с напарником, уголовное дело в отношении которого приостановлено, получили от водителя 15 тыс. руб. за непривлечение его к административной ответственности за управление автомобилем с тонированными стеклами. При этом, как следует из материалов дела, ранее в отношении водителя уже составлялся протокол за аналогичное нарушение, однако меры по его устранению приняты не были.

После передачи денежных средств сотрудники ДПС должны были не оформлять материалы по ч. 3.1 ст. 12.5 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, однако их действия были пресечены. В отношении водителя, несмотря на передачу денег, впоследствии также был составлен административный протокол.

Суд назначил Рашиду Барчо наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 30-кратном размере взятки — 450 тыс. руб., а также лишил его права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 5 лет. Осужденный взят под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков