«Предполагалось, что пушки должны замолчать»

Несмотря на достигнутое соглашение о перемирии между США и Израилем и Ираном, израильская армия продолжила операцию против проиранской группировки «Хезболла» в Ливане. Удары Израиля по ливанской территории вызвали бурную реакцию в мировых СМИ, которые пытаются понять, когда могут закончиться военные действия и могут ли США повлиять на Израиль в этом вопросе.

Женщина с собакой идут мимо сгоревших в результате ракетного удара машин в Бейруте

Фото: Emilio Morenatti, File / AP Женщина с собакой идут мимо сгоревших в результате ракетного удара машин в Бейруте

Фото: Emilio Morenatti, File / AP

Ливан и Иран спустя день после заключения перемирия

Ливан по-прежнему находится вне зоны действия перемирия...Тегеран утверждает, что просил включить Ливан в перемирие, и, похоже, готов продолжить переговоры, несмотря на враждебную позицию Израиля, который отвергает единое перемирие и настаивает на продолжении наступления при попустительства со стороны США.

В кровавую среду, когда Бейрут подвергся интенсивным атакам, Израиль послал прямой сигнал как внутренней, так и международной аудитории: события «после войны» будут решаться Тель-Авивом, а не какими-либо внешними переговорными механизмами. Он намерен разорвать эти пути как политически, так и в военном отношении...

Ливан против «Хезболлы»: между государственным суверенитетом и влиянием Ирана

Ливанское правительство предпринимает попытки утвердить свою власть над поддерживаемой Ираном террористической организацией «Хезболла», которая когда-то действовала в Ливане фактически как «государство в государстве». Но хотя «Хезболла» значительно ослаблена, она по-прежнему слишком могущественна, чтобы ее можно было контролировать силами правительства.

Переговоры (между Ливаном и Израилем.— “Ъ”) могут привести к совместным военным операциям с целью положить конец постоянным атакам «Хезболлы» на северную границу Израиля. Если такие переговоры когда-либо состоятся, «Хезболла», несомненно, попытается их сорвать. Поэтому участие Израиля будет зависеть от твердых гарантий безопасности, возможно, подкрепленных принуждением со стороны международного сообщества. Возможность личных переговоров может показаться маловероятной. Но надо ли так с ходу отвергать потенциальную, пусть и отдаленную возможность совместных ливано-израильских усилий по борьбе с «Хезболлой»?

США прилагают усилия, чтобы предотвратить срыв перемирия из-за конфликта Израиля с Ливаном

В четверг США приложили усилия, чтобы война Израиля в Ливане не сорвала переговоры с Ираном. Президент Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уменьшить масштабы атак, которые угрожают хрупкому перемирию. Переговоры между Израилем и Ливаном, между которыми отсутствуют формальные дипломатические отношения, сопряжены с серьезными проблемами. «Хезболла» долгое время является влиятельной силой в стране, ее вооруженные силы считаются более могущественными, чем государственная армия Ливана, и обладают огромным политическим влиянием.

Президент и премьер-министр Ливана приняли беспрецедентные меры по снижению влияния «Хезболлы» в стране, в том числе поддержав усилия по разоружению, приняв законы, запрещающие ее военную деятельность, и централизовав контроль над пунктами въезда в страну. Однако «Хезболла», главный ставленник Ирана в регионе, успешно сопротивляется попыткам полностью разоружить ее. Неспособность Ливана завершить работу по ликвидации «Хезболлы» вызывает разочарование у американских и израильских чиновников.

Ливан думал, что достигнуто перемирие, а потом Израиль нанес смертоносный удар

Предполагалось, что пушки должны замолчать. Но только регион вздохнул с облегчением, как израильские самолеты совершили десятиминутный налет на Ливан. Осуждение этого в регионе и на Западе было немедленным и широким, но никакой критики со стороны США в адрес их союзника не последовало. Удар был нанесен не только по традиционному оплоту «Хезболлы» в Дахии, но и по центру города (Бейрута.— “Ъ”). В Ливане гнев объединяет противников и сторонников «Хезболлы», считающих, что случившееся было недопустимо и не имеет оправданий.

Израиль преследовал в войне с Ираном три цели — ни одна из них не достигнута

Когда 28 февраля началась операция «Рычащий лев», окружение израильского премьера ставило три основные цели: окончательное уничтожение ядерной программы, устранение угрозы ударов баллистическими ракетами и смена режима в Тегеране. Через пять недель ни одна из этих целей не достигнута.

Военные аналитики недавно сообщали, что из-за активного участия (в войне.— “Ъ”) в Иране Израилю не хватает военно-воздушных сил для действий в Ливане. После начала перемирия истребители, вероятно, освободились. Однако решающей причиной такого выбора времени для массированной бомбардировки могло стать другое. Ответ на вопрос (о том, является ли операция в Ливане частью условий перемирия.— “Ъ”) может быть дан в течение нескольких часов или дней — и тогда Израилю придется прекратить удары по Ливану. Таким образом, он, возможно, видел в этом последнюю возможность нанести «Хезболле» серьезный урон.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик