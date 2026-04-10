За пять лет объем экспозиции нового жилья у Москвы-реки возрос почти на 70%. Было 35 проектов, стало 56. А средневзвешенная стоимость жилого метра в комплексах за то же время возросла почти на 80%, посчитали эксперты компании «Метриум».

Наиболее значительная динамика роста объема предложения и цен в классах «премиум» и «элит». Новое массовое жилье у Москвы-реки за пять лет прибавило 55% по объему предложения. Но проектов стало меньше: было три, а стало два. Прирост продаваемого объема произошел за счет того, что появились масштабные комплексы с десятками корпусов.

Бизнес-класс — наиболее распространенный формат на рынке жилья на территориях у Москвы-реки, около 4,5 тыс. вариантов жилья в 19 комплексах. Рост скромнее среднерыночного, в пределах 12%.

А премиальные новостройки у Москвы-реки показали самую значительную динамику: продаваемых лотов стало больше в пять раз. Застройщики, отмечают эксперты компании STONE, активно осваивают береговые линии и предлагают клиентам насыщенную инфраструктуру и виды на воду, формируют новые пользовательские сценарии в сочетании с благоустройством, открытием зон отдыха и кафе. Но рост цен, по данным брокеров, здесь минимальный среди всех сегментов, только 19%.

Новых высокобюджетных квартир и апартаментов у Москвы-реки теперь почти в четыре раза больше. Пять лет назад было 10 проектов, стало 23. Рост обеспечен как клубными домами, так и крупными комплексами. Элитные метры стали дороже на 40%. В делюкс-классе — рост около 75%.

Светлана Бардина