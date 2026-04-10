В этом году 65 лет с даты первого полета человека в космос. Для меня это повод вспомнить о произведениях искусства, связанных с этой темой.

Началось все еще в древности. Помните, конечно, многочисленные наскальные фигурки в Южной Америке, где вокруг головы человекоподобных располагается явный скафандр. А я вспоминаю виденные самолично на Бесовом мысу на побережье Онежского озера петроглифы 4 тысячелетия до н.э. с шариками ракет или спутников. Ну или вавилонский известняк XII в. до н.э., «Дарственная грамота Хуммубат-Нанайе Кудурру», где изображены Венера, лунный полумесяц и солнечный диск.

Более близкое время — Альтдорфер в работе «Битва при Иссе» (1529 г.) изобразил кривизну Земли, видимую с огромной высоты. А век спустя Галилей опубликовал зарисовки Луны в «Звездном вестнике». В 1877 году Поль Доминик Филиппото проиллюстрировал рассказ Жюля Верна «На комету», изобразив фантастический вид на кольца Сатурна с самой этой планеты. И просто упомяну о таком мощном направлении, как «русский космизм» начала XX века. Группа «Амаравелла», футуристы, итальянские и русские, которых крайне привлекала тема космоса.

Ну а уже с началом эры орбитальных полетов начались арт-проекты прямо в космосе. Первым рисунок восхода Солнца на орбите сделал Алексей Леонов в 1965 году. Только в 2009-м американка Николь Скотт взяла с собой на МКС акварель и рисовала. Зато в 1995-м американец Артур Вудс организовал на станции «Мир» первую художественную выставку на околоземной орбите Ars ad Astra («Искусство к звездам»). Было показано 20 произведений искусства и электронный архив. В 2008-м космический турист Ричард Гэрриот представил на МКС выставку «Небесные дела», в том числе с собственными произведениями искусства.

А вообще-то работы многих из наших друзей-художников побывали в космосе, но как-то непублично. Вспоминаю Георгия Пузенкова, Настю Миро… Они участвовали и в наших с Лерой Галлай арт-проектах «Космос в работах художников XXI века». Правда, на орбиту мы пока свои проекты не выводили.

Дмитрий Буткевич