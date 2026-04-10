Строители нижегородского метро получат 56 млн рублей на поддержку занятости

Правительство Нижегородской области определило двух получателей субсидий на повышение мобильности трудовых ресурсов. Большую часть средств, 56,25 млн руб., получит АО «Моспроект-3», которое с задержкой строит метро в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов предполагает субсидирование затрат на аренду жилья, транспортные расходы, обучение и другие меры поддержки работников.

Вторым получателем стало АО «ВМЗ», которому выделят 2,25 млн руб.

Галина Шамберина