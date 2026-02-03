Большие авансы Сенной площади

Удорожание на 12,4 млрд рублей строительства двух станций метро с тоннелями в нагорной части Нижнего Новгорода было предусмотрено условиями контракта, сообщили в городской администрации. Власти рассчитывают получить в ближайшие два года инфраструктурные кредиты из бюджета РФ. Федеральное софинансирование составляет львиную долю в проекте продления Автозаводской линии метрополитена. При этом в предыдущие пять лет генеральному подрядчику «Мопроект-3» было перечислено более 25 млрд авансовых платежей, которые еще не отработаны полностью. Поэтому деньги у строителей есть и без удорожания проекта, полагают власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство метро потребует инфраструктурных кредитов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Строительство метро потребует инфраструктурных кредитов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В администрации Нижнего Новгорода прокомментировали удорожание стоимости проектирования и строительства метрополитена в рамках продления Автозаводской линии от станции «Горьковская» до строящейся станции «Сенная площадь». В конце 2025 года цена контракта увеличилась с 35,58 млрд до 47,99 млрд руб.

«Стоит отметить, что “контракт под ключ” изначально в соответствии с законодательством предполагал возможность увеличения стоимости работ на 30% из-за экономических условий»,— прокомментировали в мэрии удорожание проекта на 12,4 млрд руб. (пропорционально оно больше, чем 30%). При этом срок действия контракта был продлен до 25 декабря 2027 года, а завершение строительно-монтажных работ на стройплощадках в нагорной части Нижнего Новгорода с генподрядчиком оговорено до 1 августа 2027 года.

Увеличение сроков и стоимости работ муниципальный заказчик ГУММиД объяснил, в первую очередь, более длительными сроками поставок инженерного оборудования индивидуального изготовления, продолжительностью строительства сложных объектов в стесненных условиях исторического центра и удорожанием стройматериалов в условиях инфляции.

В мэрии напомнили, что в ноябре 2025 года эксперты ФАУ «Главгосэкспертиза России» проверили и подтвердили сметную стоимость материалов и работ по главному этапу 2.6 контракта. Он оценен более чем в 30 млрд руб. и регламентирует строительство станционных комплексов на Сенной площади и площади Свободы, притоннельных сооружений и монтажа оборудования на станциях.

При этом в городской администрации подчеркнули, что по условиям первоначального контракта генподрядчику в период 2021–2025 годов было оплачено 25,1 млрд руб. авансовых платежей. «Всего актами выполненных работ вместе с исполнительной документацией на фактически выполненные работы зафиксировано 11 млрд руб. Таким образом, почти половину выделенного аванса можно считать отработанным»,— сообщили в мэрии, отвечая на вопрос о текущем наличии финансирования проекта.

Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде финансируется из бюджетов всех уровней, в основном за счет федеральной казны путем предоставления инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов (ИБК и КИК). Доля софинансирования муниципалитета составляет всего 1%, Нижегородской области).

В связи с увеличением стоимости проекта «подтверждено выделение дополнительного финансирования из областного бюджета», заключили в администрации Нижнего Новгорода. В мэрии надеются, что федеральные средства также поступят в регион в ближайшие два года. Однако в министерстве финансов Нижегородской области сообщили, что собственные средства областного бюджета на строительство метро не привлекались.

«На текущий момент профильными ведомствами правительства области ведется работа с Федерацией по привлечению дополнительных средств бюджетных кредитов»,— уточнили в минфине.

Что касается строительства, на днях рабочие АО «Моспроект-3» начали заливать бетонное основание станции на Сенной площади. Проложены оба тоннеля на участке от Сенной до площади Свободы. Сейчас в них монтируют кронштейны для крепления кабелей, а проходческий щит «Владимир» после прокладки второго тоннеля разбирают для дальнейшей диагностики и техообследования. Метростроители обещали весной запустить его в проходку на оставшемся участке от Свободы до улицы Горького, если к тому времени будут согласованы технические решения по укреплению фундамента многоквартирного дома, расположенного рядом с недоделанным стартовым котлованом.

Что касается заключенного в августе 2022 года контракта по строительству третьей новой станции метро в Сормовском районе сметной стоимостью 19,4 млрд руб., к ее строительству генподрядчик «Моспроект-3» еще не приступил.

По этому проекту также есть авансовые платежи, но пока корректировки сроков и стоимости продления Сормовско-Мещерской линии до Станционной улицы не было. В информационной системе госзакупок обозначен прежний срок завершения этого проекта в декабре 2026 года, который, очевидно, выполнен не будет.

Роман Кряжев