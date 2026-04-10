Зарубежные СМИ: На каких условиях суда могут пройти через Ормузский пролив?

10 апреля, пятница

Евросоюз наращивает закупки российского газа. Всему виной — война на Ближнем Востоке. С начала года страны ЕС потратили на СПГ из РФ около €3 млрд, пишет Financial Times. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го в Европу прибыло на 17% больше сырья (около 5 млн тонн). Основная причина — нехватка топлива, которое раньше поставляли через Ормузский пролив. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран «крайне плохо» обеспечивает свободный проход через акваторию, в том числе потому что взимает плату за пропуск судов. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

После перемирия Ормузский пролив официально считается открытым для судоходства. Однако перевозчики сообщают CNN, что до сих пор не решаются выйти в море. Иран, по их словам, не дал никаких гарантий безопасности и не объяснил, как именно будет осуществляться транзит. Судоходные компании неохотно доверяют и без того нестабильному перемирию между Вашингтоном и Тегераном. Сейчас в Персидском заливе остается более 400 танкеров с нефтью и сжиженным природным газом, добавляет CNN.

8 апреля новости о перемирии привели к резкому падению цен на нефть. Однако за последние дни настроения на рынке изменились, через пролив прошли лишь несколько судов. По словам аналитиков, чтобы вернуть морской трафик к довоенному уровню, может потребоваться полгода.

The Wall Street Journal цитирует последнее сообщение, которое иранские военные передавали по радиосвязи: «Если какое-либо судно попытается пройти без разрешения, оно будет уничтожено».

Тегеран открывает доступ в акваторию сухогрузам и танкерам из недружественных стран по тарифу $1 за баррель нефти. Они идут по специальному маршруту. Это узкий коридор между островами Кешм и Ларак к северу от основного судоходного канала. Затем танкеры движутся вдоль иранского берега. Таким путем с начала войны прошли почти 250 судов, пишет издание.

При этом остальная акватория заминирована. Перевозчики, с которыми пообщался Bloomberg, опасаются, что ситуация сохранится. Желающих пройти через пролив столь много, что потребуется какой-то метод планирования транзита. Четкой системы управления движением нет. На этом фоне собеседники агентство допускают, что Тегерану придется отменить платный проход.

На другую проблему обращает внимание The Guardian. После шести недель, проведенных в Персидском заливе, моряки с танкеров не хотят выходить в море. Многие эмоционально истощены и хотят уволиться. У кого-то случился нервный срыв. Согласно правилам, судоходные компании не могут принуждать моряков к работе в опасных зонах, напоминает издание. С начала конфликта один из профсоюзов получил около 1 тыс. жалоб с 300 различных судов на нехватку еды, топлива, денег. Каждый пятый моряк просил вернуться на родину.

