Ученые из Хьюстона провели масштабное исследование и подтвердили то, что много лет советовали мамы: свежий воздух и солнце лечат голову. Но главный сюрприз в том, что мозгу все равно — совершаем ли мы променад по настоящему лесу или просто смотрим на картинку на экране. Даже виртуальная прогулка в шлеме или созерцание фотографии с водопадом снимают тревожность. Негативные эмоции идут на спад, а у здоровых людей параллельно растет позитивный отклик.

Ожидается, что к 2050 году 90% населения будет жить в городах. На этом фоне исследователи предлагают вписать «зеленые рецепты» в урбан-дизайн и программы общественного здоровья как полноценные инструменты профилактики.

Тем временем индустрия гостеприимства уже вовсю использует эти методы. Например, термальный комплекс в немецком Ойскирхене построен в стиле тропического оазиса с большим куполом из стекла и металла, под которым растут десятки настоящих пальм. А одна из инсталляций — это иммерсивное путешествие в лес Амазонии с водопадами и тропическими ливнями. Origin Pool в Лондоне — бассейн с эффектом невесомости, где 45-минутный флоат-сеанс сопровождается хромотерапией и 3D-звуковым ландшафтом. А один из курортов Сингапура буквально врезан в джунгли: номера в виде семенных коробочек парят в кронах деревьев, а в спа-павильонах фоновую музыку заменяют звуки настоящей дикой природы.

В 2025 году британские ученые доказали, что прогулка по виртуальной природе в VR-очках может работать не хуже анальгетиков. В эксперименте здоровым добровольцам доставляли болевые стимулы электрошоком, затем они созерцали водопады Орегона с углом обзора 360°. Тем временем зона мозга, отвечающая за ощущение боли, показывала меньшую активность по сравнению с тем, когда такого опыта не было. Словом, природа, даже виртуальная, творит чудеса. Главное — по-настоящему в нее поверить.

Анна Кулецкая