Bloomberg: российский танкер «Архимеда» прошел через Ормузский пролив

Танкер «Архимеда» (Arhimeda) под российским флагом прошел через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов. Агентство отмечает, что это один из редких случаев прохода настолько крупных судов через пролив в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

Bloomberg пишет, что танкер «Архимеда» шел ненагруженным. Местом его назначения был указан остров Харк — главный центр экспорта сырой нефти из Ирана. Сообщается, что судно перешло под российский флаг и сменило название в январе текущего года. Ранее танкер ходил под другим названием под флагом Камеруна и перевозил предположительно венесуэльскую и иранскую нефть.

