«Колорадо Эвеланш» досрочно выиграл регулярный чемпионат НХЛ

«Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Калгари Флеймс» со счетом 3:1. Клуб досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы в составе хозяев забили Габриэль Ландескуг, Мартин Нечас и Нейтан Маккиннон. У «Калгари» шайбу забросил Тайсон Гросс, которому ассистировал российский нападающий Матвей Гридин.

В 78 матчах «Колорадо» набрал 114 очков, став недосягаемым для ближайшего преследователя — «Каролина Харрикейнс», на счету которого 108 баллов по итогам 79 встреч. «Эвеланш» в четвертый раз стал обладателем Президентского кубка, сравнявшись по этому показателю с «Бостон Брюинс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Рекордсменом является «Детройт Ред Уингс», который выигрывал регулярный чемпионат шесть раз.

«Колорадо» трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 1996, 2001 и 2022 году. Сейчас в составе команды выступают российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков.

Таисия Орлова