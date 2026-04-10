Минобороны сообщило о взятии двух населенных пунктов в зоне СВО

Армия России взяла под контроль населенный пункт Миропольское в Сумской области и Диброву в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Миропольское перешло под контроль вооруженных сил России при наступательных действиях группировки войск «Север», а населенный пункт Диброва — группировки войск «Южная».

1 апреля Минобороны России сообщало о взятии Верхней Писаревки в Харьковской области и Бойко в Запорожской области. 31 марта — Малой Корчаковки в Сумской области.