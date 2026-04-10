Замруководителя компании в Приангарье задержан за незаконный майнинг

В городе Шелехове в Иркутской области полиция задержала замруководителя предприятия, подозреваемого в незаконном потреблении электроэнергии для майнинга с ущербом более 40 млн руб. Во время обысков у мужчины изъяли около 200 единиц майнингового оборудования, три автомобиля, сим-карты, роутеры и документы. СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2025 года злоумышленник, имея доступ к производственным помещениям, подключенным к электросетям, разместил на их площади не менее 100 единиц майнингового оборудования различных моделей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, за это время майнинг-ферма потребила не менее 4 млн кВт/ч электроэнергии. Оплата за потребление электроэнергии не производилась. По предварительным данным, ущерб составил более 29,2 млн руб.

В тот же период времени мужчина разместил еще 100 единиц оборудования в трех частных домах в Шелеховском районе. Оплата за потребленную энергию производилась по льготному для населения тарифу, а не коммерческому. Ущерб в данном случае составил порядка 11,5 млн руб.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена при взаимодействии представителей энергосберегающей организации с сотрудниками полиции и поддержке СОБР Управления Росгвардии.

Влад Никифоров, Иркутск