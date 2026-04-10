Чем известен Александр Шуваев

Иркутский вице-губернатор, ветеран СВО, генерал-майор Александр Шуваев стал основным кандидатом на пост нового главы Белгородской области. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Шуваев Александр Михайлович родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. Окончил Рязанское высшее военно-десантное училище (2002), Общевойсковую академию Вооруженных сил им. М. В. Фрунзе (2015).

С 2002 года проходил военную службу. Служил в Омске и Ставрополе. Участник боевых действий на Северном Кавказе, вооруженного конфликта в Южной Осетии, военной операции в Сирии.

В 2017 году стал командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле. С 2022 года участвовал в военной операции на Украине, дослужился до звания генерал-майора.

В июне 2025 года стал участником второго потока программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой ВШГУ РАНХиГС (аналог «школы губернаторов»).

Наставником в рамках обучения выступал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. С января 2026 года господин Шуваев — заместитель губернатора Иркутской области. Курирует взаимодействие с правоохранительными органами.

Удостоен звания Героя РФ, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.