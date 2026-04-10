В Воронеже выставили на продажу два коммерческих здания вблизи центра за 195 млн

Два здания общей площадью 1514,8 кв. м выставлены на продажу в Ленинском районе Воронежа на улице Станкевича, 41. Сейчас первый этаж основного корпуса занимает экоцентр «Собиратор», остальные этажи свободны. Стоимость объектов составляет 195 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

Как рассказал «Ъ-Черноземье» представитель собственника, продажа активов связана с тем, что помещения сейчас не используется в бизнесе владельца: «Ранее в основном здании располагалось производство текущего владельца. Объект абсолютно не нуждается в ремонте, полностью готов к использованию». Территорию на первом этаже занимает «Собиратор» (занимается сбором вторсырья) по «дружественным договоренностям». Имя собственника объекта не разглашается.

В состав имущества входят трехэтажное здание площадью 1 378,5 кв. м (учебно-выставочный центр) и гаражный бокс площадью 136 кв. м. Объекты расположены на земельном участке площадью 17 соток, находящемся в аренде до 2055 года. Второй и третий этажи основного здания имеют кабинетную планировку с коридорной системой, первый этаж — свободное пространство, ранее использовавшееся под размещение станков. Здание полностью готово к эксплуатации, ремонта не требует.

На участке расположена газовая котельная, подведены центральные водоснабжение и канализация, имеются вентиляция и пожарная система. На участке имеется зона отдыха с прудом, конфигурацию территории можно адаптировать под потребности покупателя, создав парковку. Объект подходит для размещения медицинской клиники, учебного центра, коворкинг-отеля, креативного кластера с лобби-кафе и выставочными залами, а также галереи. Обременение здания площадью 1378,5 кв. м — ипотека ПАО «Сбербанк».

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал о том, что в Воронеже на улице Генерала Лизюкова, 74 на продажу выставили торговый центр «Дом» площадью 2,5 тыс. кв. м за 186,4 млн руб.

Ульяна Ларионова