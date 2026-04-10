Жители Южного Урала подали 8,4 тыс. заявлений на льготы по налогам на имущество

С начала 2026 года от жителей Челябинской области в налоговые органы региона поступило более 8,4 тыс. заявлений о применении льгот по имущественным налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по области.

До массовой рассылки уведомлений по имущественным налогам жители вправе для правильного начисления рлатежей за прошлый год подать заявление на предоставление льгот и вычетов. Документы можно предоставить через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ региона, по Почте России либо в ближайшую налоговую инспекцию, если в предыдущем году впервые возникли основания для использования льгот.