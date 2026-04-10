Венгрия приготовилась к выбору

Новый день — новый компромат, скандал и слитые телефонные переговоры. 12 апреля состоятся парламентские выборы в Венгрии. Как гласят результаты опросов, у партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» есть все шансы на проигрыш. Его оппонент — евродепутат Петер Мадьяр из проевропейской правоцентристкой «Тиса».

Почти все вопросы венгерских выборов сводятся к экономике. На нее сделали ставку оба кандидата, рассказывая о коррупции или потенциальных угрозах при смене вектора. Так, Виктор Орбан раз за разом отмечал, что низкие цены на отопление, топливо и все остальные товары в Венгрии возможны только благодаря дешевым российским энергоресурсам. Кроме того, уже прозвучали заявления премьера об украинском заговоре с целью подрыва «Турецкого потока».

Так или иначе, венгерский ВВП растет медленнее среднеевропейского, а бюджетный дефицит больше, чем у соседей по союзу. Лица виновников, по мнению партии «Фидес», украшают весь Будапешт, рассказала специальный корреспондент “Ъ” в Венгрии Вероника Вишнякова:

«Что примечательно, я ни разу не увидела ни на одном плакате лица самого премьер-министра. Зато практически на каждом столбе постеры, на которых, с одной стороны нарисован президент Владимир Зеленский, с другой — лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Надпись наверху: "Они опасны". И дальше сказано о том, что нужно их победить и голосовать только за "Фидес". Плакатов в поддержку самой "Тисы" очень-очень мало. Где-то можно даже увидеть, что они сорваны».

В парламенте Венгрии — 199 мест. 106 распределят в одномандатных округах, остальные — по пропорциональным спискам. Действующая система была создана при Орбане и под него. Еще одним фактором в пользу «Фидес», как правило, являлись голоса диаспоры. Этнические венгры из Румынии, Сербии и других стран при Орбане получили гражданство страны. Но уже сейчас эта ставка не работает, считает журналист «Проверено.Медиа» Мария Бахарева, которая живет в Венгрии:

«Сейчас уже началось голосование в Сербии. Вообще вся диаспора традиционно за "Фидес". Но, например, в прошлом году Петер Мадьяр отправился в Румынию к местным венграм, которые к тому же обиделись на Орбана после того, как он неосторожно высказался в поддержку румынского кандидата, который оскорблял соседей. Как минимум в румынской венгерская диаспора может переметнуться к Мадьяру из-за этого. Так что как минимум конституционного большинства у правящей партии, скорее всего, больше не будет».

Петер Мадьяр голосовал в Европарламенте против займа Украине на €90 млрд. И, по данным Euronews, на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что не будет поддерживать ускоренное вступление Киева в ЕС. Но вспомнят ли об Украине, российских газопроводах, Брюсселе и секс-скандалах венгерские избиратели в момент голосования? Основатель и главред венгерского портала moszkvater.com, постоянный обозреватель еженедельника Demokrata Габор Штир уверен, что в любом случае выбор будет эмоциональным:

«Среди молодежи "Фидес" поддерживают не более 10% граждан. Они всю жизнь видели только лицо Орбана, это уже надоело. Это важный фактор. Аудитория 45 лет и старше поддерживает правящую партию. Взрослые-то говорят, что лошадей на переправе не меняют. Да, это разрыв между Будапештом и провинцией, между поколениями, а также между евроатлантистами и их оппонентами, но это не значит, что последние не проевропейски настроены.

Многие говорят, что это выборы между Европой и Россией, Востоком и Западом, но это ложь».

Независимый центр Median прогнозирует победу оппозиции c 20-процентным отрывом. Государственная социология или не выявляет фаворита, или говорит о небольшом перевесе «Фидес». Ясно одно: может быть рекордно высокой явка.

Александра Абанькова, Александр Мезенцев