Россияне предпочли новостройкам деревню

Россияне снова стали брать ипотеку на готовые дома. Объем кредитования на покупку жилья в этом сегменте вырос на 50% по сравнению с 2025 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Сбербанка».

Чтобы зафиксировать смету, россияне стали брать ипотеку на готовое жилье чаще, чем на ИЖС. В марте на покупку домов банки выдали кредитов на 24 млрд руб., а на индивидуальное строительство — вдвое меньше. Для Московского региона даже снижение ключевой ставки не делает дом мечты ближе к реальности: ипотека все равно от 20%. Но есть, конечно, еще льготная — под 6%. Тут надо сильно постараться, чтобы уложиться в лимит, говорит основатель компании Good Wood Александр Дубовенко:

«Сумма кредита 12 млн руб. означает, что сам дом может стоить от 14 млн. Но кто-то берет только 50% финансирования, а дом и вовсе может стоить 25 млн. Дальше уже тонкости: одни пытаются в эти деньги вписаться, чтобы построить дом эконом-класса под ключ (площадью 100 кв. м), а другие — взять по льготной ставке кредит на коробку. Во втором случае за те же деньги покупатель получит полноценное здание комфорт-плюс или даже бизнес-класса (с площадью, близкой к 200 кв. м). Но потом, конечно, придется вкладываться в отделку».

Загородные коттеджи, вернее коробки, научились строить за 4-5 месяцев. Можно найти дом из клееного бруса в два этажа за 11 млн руб. за 200 кв. м. Но покупатели опасаются банкротств девелоперов: на загородном рынке уже есть обманутые дольщики, утверждают собеседники “Ъ FM”. Поэтому чаще берут ипотеку на готовое жилье. Хотя и с ним могут быть сложности, замечает главный редактор агентства «Строительство» Александр Гусев:

«Что "зашито" внутри построенного дома — большой вопрос, поэтому "Сбербанк" отправляет туда оценщика. Он смотрит коммерческую стоимость недвижимости перед постановкой на кадастровый учет. Некоторые банки вообще никого не посылают на осмотр. "Дом.рф", например, рекомендует воспользоваться их библиотекой строительных компаний, но в нее может входить даже ИП с опытом сооружения от трех домов. На мой вопрос, проводится ли экспертиза построенного здания, они отвечают: "Нет". Все недостатки начинают всплывать не сразу: где-то крыша потекла, что-то промерзает. И если вы покупаете дом в коттеджном поселке, цена квадратного метра может быть значительно выше, чем в какой-нибудь деревне».

На рынок загородного жилья Подмосковья вышли практически все крупные застройщики. По сути, это гарант сделки, но после отмены льготной ипотеки для ИЖС этот сегмент практически замер. Да и клиенты теперь сильно экономят, говорит генеральный директор компании Ecolife Руслан Хабусов:

«За сумму от 6 млн руб. люди рассчитывают построить одноэтажный дом площадью 120–130 кв. м. Но там будет абсолютное упрощение всех конструкций: фундамента, стен, утепления, кровли. Люди продолжают держать деньги на депозитах, и общий объем заявок на строительство упал в 2-4 раза. В этом сезоне мы наблюдали ситуации, когда люди приходили с запросом построить дом и сравнивали конкурентные предложения. А затем 20% из них решали купить готовую конструкцию. Дом, построенный в 2026 году, не может конкурировать с себестоимостью дома, возведенного в 2024-м или 2025-м».

В марте готовые дома в Московском регионе, как делятся собеседники “Ъ FM”, даже подешевели на 0,5%. Но это ненадолго — за спросом последуют и цены вверх. А он уже, видимо, наметился, судя по выданным кредитам.

Аэлита Курмукова