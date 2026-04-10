В ближайшие выходные в рамках 24-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге встретятся лидеры турнира — «Краснодар» и «Зенит». Матч станет определяющим в борьбе за чемпионство, отмечают эксперты.

«Зенит» и «Краснодар» серьезно оторвались от остальных клубов в турнирной таблице. У южан, которые идут на первом месте, 52 очка, а у петербуржцев — 51.

Так что команда-победительница возглавит таблицу.

Причем если это будет «Краснодар», то отрыв составит целых четыре очка, что в нынешних условиях очень много для чемпионской гонки. Только вот букмекеры в такой исход почти не верят. «Зенит» — явный фаворит предстоящей встречи, и даже вылет самого богатого клуба страны из Кубка ни на что не повлиял. Более того, осечка в кубковом матче со «Спартаком» только добавит всем мотивации, считает комментатор Александр Аксенов, который будет работать на центральном матче тура:

«В отсутствие Кубка "Зенит" будет играть, я даже не представляю, с каким желанием и мотивацией. Я думаю, не обойдется без разговоров с тренерским штабом и, может быть, руководством. Так что "Зенит" выйдет на матч с "Краснодаром" настолько мобилизованным, что мы увидим клуб, который действительно способен показывать хороший футбол».

К тому же не будем забывать о премиальных. В этот раз утечки информации не произошло, но в апреле 2025-го СМИ сообщали, что за победу над «Краснодаром» игроки «Зенита» получили по €250 тыс. В этот раз самый богатый клуб страны тоже вряд ли будет жадничать. К тому же команда Сергея Семака не раз доказывала, что умеет проводить важные матчи с большими клубами на должном уровне. Не говоря уже о составе, где по меркам РПЛ представлена целая россыпь звезд.

Не просто так совокупная стоимость игроков «Зенита» приближается к €200 млн.

У «Краснодара» все скромнее, но есть козырь, который может изменить расклад, — колумбийский нападающий Джон Кордоба, уверен футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов:

«Этот игрок сейчас номер один в российском чемпионате среди нападающих. Это факт. И, честно говоря, ни один тренер еще до конца не решил проблему, как его нейтрализовать».

С нападением у «Зенита» тоже все в порядке, но мнения по поводу результативности предстоящей игры разделились. Кто-то считает, что команды будут осторожничать, а кто-то, наоборот, уверен, что голов будет много. Последнюю точку зрения выражает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Даже если команды будут играть аккуратно из-за ценности очков, я все равно думаю, что голов мы увидим немало».

Сейчас многие уверены, что в матче «Зенит» — «Краснодар» решится судьба чемпионства в текущем сезоне. Но футбольный эксперт, тренер Денис Бояринцев рекомендует не спешить с выводами:

«В концовке тоже будет хороший накал страстей. "Зенит" и "Краснодар" будут терять очки. Знаете, осталось семь туров. Конечно, чудеса случаются, но, может быть, не в этом случае: я бы не сбрасывал "Локомотив" со счетов».

«Локо», кстати, в эти выходные будет принимать махачкалинское «Динамо», и если вспомнить, что команда Вадима Евсеева даже «Балтике» с ее обороной недавно забила два мяча, то на эту встречу в Москве стоит обратить внимание. Так же как и на игру «Ростов» — «Спартак», которую 12 апреля в 16:30 мск покажет «Матч ТВ». Центральную игру «Зенит» — «Краснодар» мы тоже увидим в свободном доступе в этот же день, но чуть позже — в 19:30 мск.

Владимир Осипов