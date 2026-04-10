Рестораторы устроили пасхальный замес

«Хрустальные купола» от художника Дениса Симачева, куличи в виде суши, шаурмы и даже горы Фудзи. Заведения общепита схлестнулись в ежегодной гастрономической гонке пасхальной выпечки. И пока одни возвращаются к классическим рецептам, другие создают арт-объекты за десятки и сотни тысяч рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @simach_msk Фото: @simach_msk

Почти месяц рестораторы соревнуются в креативности и ценниках. Гастро-тренды не перестают удивлять, а некоторые даже пугать. Так, питерская сеть заведений анонсировала пополнение меню куличом-шаурмой. А в столице придумали рецепт на пивной закваске и кулич-суши:

«Мы создали для вас альтернативный вариант любимого лакомства. Весит этот красавчик целых 0,5 кг. Внутри: лосось, креветка и снежный краб».

«Зачем?» — вопрос риторический. Но выбор расширяется, и московские заведения на выходных обещают куличи с ладошку, полностью покрытые шапочкой, а также классическую белковую верхушку на пончике с малиновым джемом. В одном из ресторанов и вовсе придумали кулич в форме стакана с попкорном и красной пряничной лошадкой на шапке из карамельной воздушной кукурузы. Обойдется такой десерт в 7,5 тыс. руб. А вот куличи с жидкой серединкой из трендов выходят, отмечает гастрожурналист Аня Батурина:

«В тренды по украшениям вырвался петушок-леденец. Ностальгичный русский кулич можно, например, купить в "Пекарне адвоката", "МореКофеОкеан by ERWIN" и "Эклерной Клер". В Ikura кулич делают в форме горы Фудзияма. В составе — творожный крем с сакурой, белым шоколадом, инжиром, черносливом и ромом. Он стоит 7,9 тыс. руб. В ресторане "Восход" появился кулич за 33 тыс. Он прячется внутри шоколадной полуметровой матрешки в кокошнике. В Urban Winery придумали несладкий вариант с вялеными томатами, оливками и сыром».

По данным компании «Контур», в Москве и области готовая пасхальная выпечка за год подорожала на 23%, хотя спрос на нее не изменился — в отличие от авторской.

Так, кулич «от кутюр» с хрустальным куполом от Дениса Симачева на фоне ажиотажа за неделю подорожал в 5 раз — до, по словам ресторатора, «неправославных» 100 тыс.

В такую же цену обойдется 4-килограммовый десерт «Кремлевский» с фигуркой собора Василия Блаженного. Пока это самые дорогие варианты на рынке. Рекордсменом прошлого года стал золотой кулич от бренда Caviar. Десерт, инкрустированный драгкамнями, отдавали почти за 3 млн руб. Впрочем, спросом пользуются и более скромные варианты, рассказал основатель и руководитель кондитерской PolinaPastry Валерий Чиж:

«Опара на шампанском, а внутри теста — цукаты, апельсин, лимон. Кулич мы украшаем вербочкой, она привлекает большое внимание. Кулич с сусальным золотом стоит 5 тыс. руб. У нас есть очень красивая подставка под яйца, которые мы красим, и к этой подставке уже можно дозаказать кулич: большой, средний, или сет из маленьких кексов».

Закрутил пасхальный водоворот и маркетплейсы. На WB спрос на тематические товары за первую неделю апреля подскочил на 200%, рассказал “Ъ FM” представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский:

«В лидерах по динамике продаж — пасхальные рушники для сервировки куличей. Спрос вырос более чем на 400%. При этом продажи сервировочных корзин за этот период вообще не изменились. Второе и третье место по приросту продаж делят сувенирные яйца и подставки для яиц. Средний чек по рушникам незначительно вырос на 5%, по подставкам снизился на 4%, по сувенирным яйцам — на целых 15%. Выросли и продажи ингредиентов для приготовления куличей. Оборот декора для выпечки удвоился, а глазури вырос на 240%. Продажи непосредственно кексов (в эту категорию на маркетплейсе входят и куличи) выросли на 80%».

Кстати, яйца в этом году модно красить в леопардовый, уверяют в соцсетях.

А еще в стиле космоса — в этом году Пасха совпадает с Днем космонавтики. Перламутр, леопард и сусальное золото — такой вот пасхальный набор 2026-го.

Екатерина Вихарева