В Нижегородской области остаются затопленными 843 двора, 14 мостов и 20 дорог

По состоянию на утро 9 апреля в 27 муниципальных образованиях Нижегородской области остаются затопленными 843 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 20 участков автомобильных дорог. В результате паводка погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Придворовые территории затоплены в 13 населенных пунктах. Это райцентры Шатки, Вад, Гагино, Уразовка и Урень, а также села Темта (Уренский округ), Пруды (Богородский), Ильинское (Починковский), Шилокша (городской округ Кулебаки), Чернуха и Пошатово (Арзамас), деревня Чертас (Большеболдинский), поселок имени Калинина (Ветлужский), село Кантаурово и СНТ «Ольха» (Бор), СНТ «Родничок» (Саров).

Мосты затоплены в Кстовском районе Нижнего Новгорода, Арзамасе, Бору, Навашинском, Семеновском, Гагинском, Починковском, Сергачском и Ардатовском округах, дороги — в Кулебаках, Шахунье, Навашинском, Сокольском, Семеновском, Уренском, Пильнинском, Починковском, Павловском, Варнавинском, Воскресенском, Володарском и Сеченовском округах.

Освободились от воды за минувшие сутки 25 приусадебных территорий в деревне Чертас Большеболдинского округа, Сарове, Ваду и селе Ильинское Починковского округа. Также вода сошла с участка дороги Чернуха — Пошатово в Арзамасе.

Галина Шамберина