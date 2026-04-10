В Ейске членов ОПГ осудили за незаконный оборот табака

Ейский городской суд вынес приговор по делу о незаконном обороте немаркированной табачной продукции, признав виновными Эдуарда Сафонова, Андрея Коновалова и Людмилу Кругловецкую. Им вменялось совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Как установил суд, господин Сафонов совместно с другим фигурантом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал в Ейске схему по приобретению, хранению и транспортировке немаркированных табачных изделий с целью их дальнейшего сбыта. К деятельности были привлечены обвиняемые Коновалов и Кругловецкая. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год участники группы занимались оборотом продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

В ходе обысков в используемых ими торговых точках сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю изъяли более 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью свыше 15 млн руб.

Суд назначил Эдуарду Сафонову наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб., Андрею Коновалову — 1 год и 2 месяца лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб., Людмиле Кругловецкой — 1 год и 6 месяцев лишения свободы со штрафом 600 тыс. руб. После оглашения приговора осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Вячеслав Рыжков