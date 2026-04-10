Аэропорт Уфы прокомментировал выводы аудита о неэффективных тратах

В аэропорту Уфы не согласились с выводами Контрольно-счетной палаты Башкирии о неэффективном расходовании 200 млн руб., потраченных на строительство навеса над двумя терминалами. Как пояснили в воздушной гавани радиостанции «BFM Уфа», стоимость контракта на монтаж навеса (на момент заключения она составляла 1,5 млрд руб.) увеличилась примерно на 6% из-за резкого роста цен на строительные материалы в 2022 году.

Как сообщал «Ъ-Уфа», навес объединил под одной кровлей внутренний и международный терминалы аэропорта. На сегодня стоимость контракта превысила 1,58 млрд руб. Накануне аудитор Рахимьян Гумеров на заседании комитета Курултая заявил, что КСП Башкирии выявила нарушения на 200 млн руб. при исполнении контракта.

Увеличение стоимости контракта соответствовало закону и было согласовано с государственной экспертизой, заявил радиостанции заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению международного аэропорта «Уфа» Владислав Недорезов.

