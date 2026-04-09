Аудит нашел нарушения на 200 млн рублей при строительстве навеса в аэропорту Уфы

Контрольно-счетная палата Башкирии обнаружила нарушения на 200 млн руб. при строительстве навеса в международном аэропорту Уфы, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на доклад аудитора палаты Рахимьяна Гумерова, который выступил перед комитетом Курултая по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Нарушения касались неэффективного использования средств, подчеркнул господин Гумеров, не вдаваясь в подробности.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на установку навеса, объединившего внутренний и международный терминалы аэровокзала, было выделено 1,5 млрд руб., но на сегодня стоимость договора превысила 1,58 млрд руб. Работы шли с июля 2022-го по январь 2024 года. Информация о подрядчике на портале госзакупок не раскрывалась.

