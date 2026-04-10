В походе на Камчатке погибли студент и выпускник Горного университета

В походе на Камчатке погибли студент и выпускник Санкт-Петербургского горного университета. 22-летний Федор и 24-летний Сергей состояли в туристическом клубе Ефремова при вузе. Как уточнили в учебном заведении, поездка не была организована по линии объединения, поскольку подобные выезды согласуются только в период каникул.

«Студент и выпускник. Самостоятельно поехали в рамках экстремального туризма. Эта секция не имеет отношения к университету»,— заявил начальник управления цифрового обеспечения Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Сергей Чернядьев.

По предварительной информации следствия, группа из девяти человек, следовавшая по маршруту в районе реки Шумной, разделилась: двое остались на кордоне, а остальные продолжили путь без палатки и спутниковой связи. После этого они перестали выходить на связь, пишет «Фонтанка».

В региональном управлении МЧС предполагают, что 8 апреля туристы могли попасть в пургу и получить переохлаждение. Поиски велись в районе Авачинского перевала. В результате пятерых участников похода обнаружили живыми с признаками сильного обморожения, двое погибли.

Матвей Николаев