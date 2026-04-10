Чистая прибыль белгородского производителя яиц ООО «Белянка» рухнула на 73%

Белгородский производитель яиц ООО «Белянка» (входит в ГК «Лето») по итогам 2025 года получил чистую прибыль в размере 537,2 млн руб., что на 73,2% меньше, чем в 2024-м (2 млрд руб.). Выручка предприятия сократилась на 19,2% — с 5,78 млрд до 4,67 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

Резкое падение прибыли произошло на фоне ухудшения операционной эффективности. Валовая прибыль сократилась почти вдвое — на 47,7%: с 2,69 млрд до 1,41 млрд руб. Себестоимость продаж при этом выросла на 5,6% — с 3,09 млрд до 3,26 млрд руб. Коммерческие расходы снизились на 1,9% — с 377,6 млн до 370,6 млн руб. Управленческие расходы выросли на 16,4% — с 157 млн до 182,8 млн руб. Прочие доходы сократились в 3,8 раза — с 73,6 млн до 19,3 млн руб. Прочие расходы увеличились на 17% — с 269,5 млн до 315,2 млн руб.

Дебиторская задолженность выросла на 9,7% — с 1,08 млрд до 1,18 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 49,8% — с 182,4 млн до 273,2 млн руб. Отложенные налоговые обязательства у компании отсутствуют. Согласно отчету о движении денежных средств, чистый денежный поток от текущих операций сократился в 18,2 раза — с 1,83 млрд до 100,3 млн руб. Отток средств от инвестиционной деятельности вырос на 57,9% — с 1,23 млрд до 1,95 млрд руб. Приток от финансовой деятельности составил 2,08 млрд руб. против оттока в 445,4 млн руб. годом ранее.

По данным Rusprofile, ООО «Белянка» зарегистрировано в Шебекинском округе Белгородской области в 2013 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 10,9 млн руб. Единственный владелец — АО «Колосинвест». Управляющая организация — АО «Колосинвест», конечные бенефициары не раскрываются.

В октябре прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что крупный производитель яиц в Воронежской области птицефабрика «Третьяковская» семьи Геннадия Ширяева планирует к концу 2026 года завершить строительство фабрики мощностью 1 млн яиц в сутки за 2 млрд руб. Эксперты указывали на перенасыщение рынка России и отсутствие роста потребления.

Ульяна Ларионова