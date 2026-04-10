Ozon рекомендовал финальные дивиденды в 70 руб. на акцию

Совет директоров Ozon (MOEX: OZON) рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов в размере 70 руб. на акцию за 2025 год. Лиц, имеющих право на дивиденды, определят 26 мая.

«Общий размер текущей дивидендной выплаты составит около 15 млрд руб. При этом мы рассчитываем, что в 2026 году объем выплат будет сопоставим с дивидендами, выплаченными в 2025 году — на уровне 30 млрд руб.», — сообщили в Ozon.

В сентябре 2025 года Ozon завершил процесс перерегистрации в российскую юрисдикцию. Решение о смене юрисдикции и переезде с Кипра в Россию акционеры Ozon приняли на общем собрании 27 декабря 2024 года.