Предлагаемая зарплата в Удмуртии достигла 70 тысяч рублей в марте

Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии в марте составила 70 тыс. руб. Это на 16% больше, чем годом ранее, сообщили в hh.ru. За последний месяц в республике было открыто 7,6 тыс. вакансий. Ожидаемый жителями уровень дохода увеличился за это время на 14%, до 68,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На рынке труда Удмуртии сохраняется дефицит кадров, прежде всего в сегментах с массовым наймом. В медицине и фармацевтике на одну вакансию приходится всего 2,7 резюме, в розничной торговле — 3. Нормой принято считать соотношение от 4 до 7,9 резюме на одну вакансию»,— говорится в сообщении.

Больше других по числу вакансий востребованы менеджеры по продажам и продавцы-консультанты — на них приходится 7 и 5% заявленных рабочих мест. Далее идут водители, курьеры, бухгалтеры и разнорабочие (по 3%). В число востребованных специалистов также вошли врачи, повара, пекари и кондитеры, упаковщики и комплектовщики, а также администраторы (по 2%).

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что средняя зарплата в Удмуртии до вычета налогов в январе составила 82,3 тыс. руб. Это на 15,1% больше, чем годом ранее. Реальная зарплата выросла на 8% за указанный период.