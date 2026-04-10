Воронежской области выделят 200 млн рублей на ремонт и возведение медучреждений

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 350 млн руб. из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения. 200 млн руб. из этой суммы предусмотрено для Воронежской области, 150 млн — для Ивановской. Это следует из опубликованного на сайте кабмина документа.

Средства должны быть перечислены в этом году. В Воронежской области они пойдут на покупку и монтаж четырех модульных конструкций: Гаврильской врачебной амбулатории Павловской районной больницы (РБ), Нижнекисляйской участковой больницы Бутурлиновской РБ, Таловской участковой больницы Кантемировской РБ и Новоживотинновской участковой больницы Рамонской РБ. Также на эти средства планируется капитально отремонтировать главный корпус Павловской райбольницы, поликлиник Репьевской и Петропавловской РБ.

В Ивановской области предусмотрено строительство поликлиники, на которое выделяют 150 млн руб.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался перед депутатами областной думы о работе в 2025 году. В частности, он рассказал, что на здравоохранение было направлено порядка 86 млрд руб.

О том, какие проблемы депутаты накануне озвучили воронежскому губернатору,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова