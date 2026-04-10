Воронежской области выделят 200 млн рублей на ремонт и возведение медучреждений
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 350 млн руб. из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения. 200 млн руб. из этой суммы предусмотрено для Воронежской области, 150 млн — для Ивановской. Это следует из опубликованного на сайте кабмина документа.
Средства должны быть перечислены в этом году. В Воронежской области они пойдут на покупку и монтаж четырех модульных конструкций: Гаврильской врачебной амбулатории Павловской районной больницы (РБ), Нижнекисляйской участковой больницы Бутурлиновской РБ, Таловской участковой больницы Кантемировской РБ и Новоживотинновской участковой больницы Рамонской РБ. Также на эти средства планируется капитально отремонтировать главный корпус Павловской райбольницы, поликлиник Репьевской и Петропавловской РБ.
В Ивановской области предусмотрено строительство поликлиники, на которое выделяют 150 млн руб.
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался перед депутатами областной думы о работе в 2025 году. В частности, он рассказал, что на здравоохранение было направлено порядка 86 млрд руб.
