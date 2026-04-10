В России задержали трех участников банды Басаева

В Подмосковье и Астраханской области задержали трех человек, которые причастны к вторжению в составе банды Шамиля Басаева в Дагестан в 1999 году и нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Как отмечается в публикации, Следственный комитет (СКР) и МВД России нашли доказательства участия граждан России Хадиса Халилова и Али Алиева, 1975 года рождения, во вторжении в Республику Дагестан в 1999 году. По версии правоохранительных органов, третий задержанный — Турко Болтиев 1974 года рождения — участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Задержанным предъявили обвинения в бандитизме (ст. 209 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317) и вооруженном мятеже (ст. 279), сообщили в ФСБ.

Со вторжения боевиков под командованием Шамиля Басаева, Эмира ибн аль-Хаттаба и братьев Ахмадовых в Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в августе–сентябре 1999 года началась вторая чеченская война. Бой в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни между 6-й ротой 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ и превосходящими силами противника произошел в феврале–марте 2000 года. По данным ФСБ, в результате двух военных эпизодов погибли 379 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти. Еще 800 человек получили ранения.