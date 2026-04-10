В Новороссийске изъяли 700 кг рыбы неизвестного происхождения

Сотрудники полиции Новороссийска изъяли из торговой точки более 700 кг рыбной продукции без маркировок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Фото: пресс-служба Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

По данным полиции, торговая точка располагалась в гараже 38-летней местной жительницы. Она подозревается в производстве и распространении продовольственных товаров без маркировки и специализированной информации.

Продажу рыбной продукции неизвестного происхождения пресекли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Новороссийску. В настоящее время по факту данного инцидента проводится проверка.

София Моисеенко