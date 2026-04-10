Politico узнало о желании ЕС лишить Сербию финансирования на €1,5 млрд

Сербия может лишиться финансирования от Евросоюза на €1,5 млрд из-за близких отношений с Россией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Белград имеет право получать гранты и финансирование от Евросоюза на проведение правовых реформ, хотя и не является членом ЕС. По словам неназванного чиновника, сотрудничество Сербии с Россией стало одной из причин, по которой Еврокомиссия ужесточила свою позицию. «Как страна-кандидат (в ЕС. – "Ъ"), мы также ожидаем, что Сербия будет… более тесно придерживаться наших позиций», — сказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия проводит оценку того, отвечает ли страна условиям финансирования. По словам еврокомиссара, законы Сербии подрывают независимость судебной власти, а власти государства оказывают давление на СМИ.

Посол Сербии при ЕС Даниэль Апостолович выразил уверенность, что страна не лишится европейских денег. Он отметил, что между Белградом и Брюсселем ведутся активные переговоры. «Мы не отказываемся от полноправного членства в ЕС», — заявил посол Politico.