В Башкирии рассмотрят дело о гибели маляра под 670-килограммовой конструкцией

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело начальника цеха АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и бывшего старшего мастера этого же предприятия. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемые допустили бригаду из трех маляров к покраске металлического изделия, не обеспечив контроль за его устойчивостью. Как сообщал «Ъ-Уфа», камера массой более 670 кг упала с рельсовой тележки на одну из работниц. Она скончалась на месте от травм.

Обвиняемые вину не признали. По данным трудовой инспекции, судебно-химическое исследование обнаружило в крови погибшей 1,14 мг этилового спирта. Выяснилось, что перед работой маляр выпила с коллегой самогон в бытовке.

АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Туймазах в августе 2002 года. Компания производит оборудование для атомной энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, химпрома, нефтегазопереработки и металлургии. В 2025 году выручка составила 1,3 млрд руб., прибыль равнялась 667 тыс. руб.

Майя Иванова